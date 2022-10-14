ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на николаево-криворожском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили колонну Вооруженных сил Украины, которая пыталась переправиться через реку Ингулец на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Удар по боевым машинам нанесли с помощью высокоточных ракет ЛМУР воздушного базирования.

Огонь велся с вертолета Ми-28 на расстоянии 15 километров. Судно оставалось незамеченным для противника, а экипаж мог отчетливо видеть солдат с помощью тепловизионных устройств.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России поразили места военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. Военные РФ также смогли уничтожить арсенал во Львовской области. В Минобороны заявили, что на этой территории украинская сторона хранила запасы вооружения, военной техники и боеприпасов, которые поступили в Украину от Запада.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!