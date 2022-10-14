Медведев заявил, что использование беспилотников в зоне СВО – насущная необходимость

Фото: Минобороны РФ

Использование беспилотников, которые показали свою эффективность в современных конфликтах, в зоне проведения спецоперации – насущная необходимость. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, России еще предстоит наладить масштабный выпуск беспилотников различных типов.

"На предприятии ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге провели контрольную проверку поставок беспилотников "Орлан" в рамках ГОЗ с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов", – сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил о рисках быстрой эскалации в том случае, если Киеву предоставят реактивные системы залпового огня (РСЗО) повышенной дальности. Он обратился к властям США в Вашингтоне и представителям НАТО, призвав их "изредка включать свои размягчившиеся мозги".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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