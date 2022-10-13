Медведев назвал паранойей слова Борреля о возможности "российского ядерного удара"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о возможности применения РФ ядерного оружия против Украины свидетельствуют о паранойе.

"Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар", – передает слова Медведева ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что если российская сторона применит против Украины ядерное оружие, ответ западных государств будет мощным. Боррель подчеркнул, что такой ответ Запада может привести к уничтожению Вооруженных сил РФ.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, до этого заявлял, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия. По его словам, на фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику и пытаются представить дело так, будто РФ готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

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