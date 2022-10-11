Медведев раскритиковал возможную поставку Киеву РСЗО повышенной дальности

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о рисках быстрой эскалации в том случае, если Киеву предоставят реактивные системы залпового огня (РСЗО) повышенной дальности. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности", – написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ обратился к властям США в Вашингтоне и представителям НАТО, призвав их "изредка включать свои размягчившиеся мозги".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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