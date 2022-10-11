Генсек НАТО заявил, что Альянс проведет учения по "ядерному сдерживанию"

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НАТО организует давно запланированные учения по "ядерному сдерживанию", не считая, что их стоит отменить из-за конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это давно запланированные учения, вообще-то они были запланированы еще до вторжения на Украину. Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек добавил, что ежегодные учения Steadfast Noon (в переводе "Стойкий полдень". – Прим. ред.) пройдут на следующей неделе. По словам Столтенберга, военная сила Альянса поможет остановить эскалацию конфликта.

Также он подчеркнул, что победа России в противостоянии на Украине станет поражением НАТО. По мнению политика, после победы Владимира Путина мир станет более опасным и уязвимым.

Помимо этого, генсек отметил, что поддержка Украины со стороны Альянса играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта. При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является частью этого противостояния.

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