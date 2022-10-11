Медведев ответил на тезис Столтенберга о том, что победа РФ означает поражение НАТО

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Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа РФ в противостоянии на Украине будет означать поражение Альянса, подтверждает участие этого блока в войне против России. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это", – написал Медведев.

Столтенберг выдвинул подобный тезис на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны государств Североатлантического альянса. По его словам, после победы Владимира Путина мир станет более опасным и уязвимым.

Помимо этого, генсек подчеркнул, что поддержка Украины со стороны НАТО играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта. При этом Столтенберг отметил, что Альянс не является частью этого противостояния.

Генсек НАТО заявил, что победа РФ в конфликте на Украине станет поражением Альянса

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