Две квартиры повреждены в результате обстрела дома в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в персональном телеграм-канале сообщил, что в результате обстрела Белгорода были повреждены две квартиры в жилом доме.

"Потребуется некоторое время, чтобы восстановить те две квартиры, которые получили повреждения. Количество времени будет зависеть от технологии процессов, задействованных в проекте", – заявил глава региона.

Гладков подчеркнул, что в результате обстрела были повреждены технический этаж и перекрытие квартиры на 16-м этаже. В настоящий момент в здании восстановлено отопление и электроэнергия.

Губернатор Белгородской области заявил, что все принимаемые решения по восстановлению дома будут публичными. Кроме того, на месте происшествия будут работать круглосуточные наряды полиции и муниципальных работников.

В четверг, 13 октября, губернатор Белгородской области сообщил, что в результате украинского обстрела повреждения получили некоторые объекты в Белгороде.

В частности, были зафиксированы разрушения в одном из жилых домов. Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32.

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