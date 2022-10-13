Жительница пострадавшего в Белгороде дома рассказала, быстро ли приехали экстренные службы

Фото: телеграм-кананл “Настоящий Гладков”

После попадания ракеты в жилой дом на улице Губкина в Белгороде экстренные службы приехали быстро. Об этом рассказала жительница пострадавшего здания изданию Readovka.

По ее словам, сразу после происшествия жители стали самостоятельно выходить из дома. Прибывшие службы оцепили место и начали ходить по квартирам для выполнения полной эвакуации.

Местная жительница поведала, что в момент попадания ракеты услышала грохот и увидела свечение.

"Я выскакиваю в окно и все. Больше ничего такого не происходило. Это быстро все произошло", – поделилась она.

Женщина также предположила, что дом быстро отремонтируют, так как жителей из него выселили.

Ракета, выпущенная со стороны Украины, попала в жилой многоквартирный дом Белгорода 13 октября. В результате никто не пострадал. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32.

По словам главы Белгородской области, в результате обстрела дом не получил критических разрушений. Он добавил, что серьезно поврежден технический этаж, но это некритично для самого здания. По факту произошедшего глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал, что за атаками на территорию Крыма и Белгородской области стоит Киев. Главе МИД позвонили якобы от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола.



Дом в Белгороде получил некритические разрушения в результате обстрела – власти

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