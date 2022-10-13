Глава МИД Украины признал, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал, что за атаками на территорию Крыма и Белгородской области стоит Киев. Кулебе позвонили от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола. Разговор опубликован в соцсетях пранкеров, однако его дата не уточняется.

"Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы", – сказал глава МИД Украины.

Он также признался, что контрнаступление на южном направлении Киев готовил "в тесном сотрудничестве с партнерами, в первую очередь с США и Великобританией". Также он пожаловался, что уже обещанных США и Евросоюзом денег хватит Украине лишь до конца года.

"До конца года мы более-менее продержимся. Мы сможем поддерживать финансовый баланс. Но после этого нам нужно будет заходить в программу МВФ. При нынешнем балансе нам нужно в районе пяти миллиардов долларов в месяц. Но это все unstable (нестабильно) на самом деле, поэтому чем быстрее мы закончим войну, тем лучше", – заключил украинский министр.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений. Погибли четыре человека.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". ФСБ РФ сообщила, что организатором теракта было главное управление разведки минобороны Украины. После этого Россия была вынуждена нанести массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

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