Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев ведет террористическую деятельность. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Молодец. Только вчера Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары – это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме", – написала она своем телеграм-канале.

Захарова обратила внимание на то, что в ходе своего признания Кулеба заявил о причастности к терроризму не силовиков или отдельных диверсантов, а непосредственно киевской власти.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал, что за атаками на территории Крыма и Белгородской области стоит Киев. Кулебе позвонили от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

Он также признался, что контрнаступление на южном направлении Киев готовил "в тесном сотрудничестве с партнерами, в первую очередь с США и Великобританией".



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