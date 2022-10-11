Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Украинский лидер Владимир Зеленский, отдавая приказы совершать теракты, встал в один ряд с бывшим главарем запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм", – заявил парламентарий.

Володин подчеркнул, что сам киевский режим также стал террористическим. ВСУ начали постоянно наносить удары по критической инфраструктуре АЭС в Запорожье и Курской области. Кроме того, отметил парламентарий, вина в убийствах общественных деятелей на украинской и российской территориях, а также в ЧП на Крымском мосту полностью лежит на Украине.

"Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики", – заключил Володин.

Ранее Владимир Путин заявил, что виновной в попытке подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток" является украинская сторона. При этом президент подчеркивал, что уже был совершен целый ряд терактов и попыток подобных действий в отношении объектов социально значимой инфраструктуры РФ.

Глава РФ также указал на то, что все подобные провокации доказывают объективные сведения, включая показания самих задержанных исполнителей этих терактов, и предупредил украинскую сторону о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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