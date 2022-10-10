10 октября, 19:41Политика
Зеленский обсудил с Трасс военную помощь Украине
Фото: ТАСС/ThePresidentialOfficeofUkraine/DPA
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА Новости.
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины", – заявил украинский лидер.
Он отметил, что темами переговоров стали защита неба над страной и шаги по изоляции России.
Ранее 10 октября президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о проведении срочного заседания "Большой семерки". Сообщалось, что украинский лидер также обсудил усиление давления на Россию и предоставление помощи в восстановлении страны.
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