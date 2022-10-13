Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Украиной Белгорода

Фото: телеграм-канал “Настоящий Гладков’’

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам обстрелов территории Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 13 октября украинские боевики обстреляли Белгород. В результате разрушения причинены жилому многоквартирному дому. Также неразорвавшийся снаряд обнаружили на спортивной площадке местного лицея.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрелов ВСУ повреждения получили некоторые объекты в Белгороде. В частности, есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина.

Он добавил, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Однако пока данных о погибших и пострадавших нет.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина. До этого обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Тишанка Белгородской области. Отмечалось, что осколками были повреждены два легковых автомобиля работников зерновой компании.



Появилось видео с места падения обломков ракеты на жилой дом в Белгороде

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!