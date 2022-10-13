Дом в Белгороде получил некритические разрушения в результате обстрела – власти

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом в Белгороде не получил критических разрушений в результате обстрела. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление губернатора.

"Разрушения серьезные у технического этажа здания, но некритические для дома", – рассказал он.

Пострадавших в результате попадания в жилой дом ракеты нет, заявил Гладков.

Он заключил, что план восстановительных работ будет обсуждаться после оценки повреждений со стороны экспертов. Сейчас они работают на месте происшествия.

Многоквартирный дом, о котором идет речь, располагается на улице Губкина. По словам Гладкова, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32.

Тогда Гладков сообщил, что на место ЧП прибыли начальник ГУ МЧС РФ по региону Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев, мэр Антон Иванов, а также оперативные и медицинские службы.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина.



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