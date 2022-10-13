Жительница поврежденного от обстрела дома в Белгороде рассказала о случившемся

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жительница 16-этажного дома в Белгороде, который был поврежден в результате обстрела со стороны Украины, рассказала о случившемся.

"Я живу на 16-м этаже. Мы были на кухне, когда что-то бахнуло. Мы не поняли, что это было. Потом бахнуло второй раз. <...> Все посыпалось, цемент, все в пыли. Я подхожу к балкону и вижу, что стены дома нет", – сказала она.

По словам девушки, квартиру пришлось покинуть без вещей, не взяв документы и домашних питомцев.

"Мы просто вылетели по ступенькам. Выходим на улицу и еще не понимаем, что точно произошло. <...> Выходим вниз, там машина, на которую упала часть дома", – рассказала она.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что дом в Белгороде не получил критических разрушений в результате обстрела. По его словам, разрушен технический этаж.

Он также добавил, что пострадавших в результате попадания в жилой дом ракеты нет. План восстановительных работ будет обсуждаться после оценки повреждений со стороны экспертов, которые работают на месте происшествия.



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