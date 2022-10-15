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09:50

Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в здании автосервиса в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В здании автосервиса в ТиНАО вспыхнул пожар, сообщает Агентство "Москва". В результате пострадал один человек.

ЧП произошло на улице Адмирала Корнилова, доме 60. Там горит одноэтажное здание автосервиса и припаркованный рядом бензовоз.

Пожарные приступили к ликвидации огня. Пострадавшего передали прибывшей бригаде скорой помощи.

Ранее сообщалось, что движение временно перекрыли на улице Адмирала Корнилова в связи с пожаром. Водителей попросили выбирать пути объезда в связи с ограничением движения.

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