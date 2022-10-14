В части Белгородской области приостановили поезда из-за сбитых ракет

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В районе Никольского района Белгородской области приостановили поезда из-за сбитых ПВО ракет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Остатки (ракет. – Прим. ред.) упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено", – написал Гладков.

Он сообщил, что в ближайшее время на место должны прибыть специалисты аварийных бригад. Гладков выказал уверенность, что повреждения и дальнейшее движение восстановят быстро.

В результате падения ракет никто не пострадал, добавил губернатор.

В четверг, 13 октября, Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела повреждения получили некоторые объекты в Белгороде.

В частности, были зафиксированы разрушения в одном из жилых домов. Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32.



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