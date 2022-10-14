08:15Происшествия
В части Белгородской области приостановили поезда из-за сбитых ракет
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
В районе Никольского района Белгородской области приостановили поезда из-за сбитых ПВО ракет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Остатки (ракет. – Прим. ред.) упали в районе железной дороги. Повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановлено", – написал Гладков.
Он сообщил, что в ближайшее время на место должны прибыть специалисты аварийных бригад. Гладков выказал уверенность, что повреждения и дальнейшее движение восстановят быстро.
В результате падения ракет никто не пострадал, добавил губернатор.
В четверг, 13 октября, Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела повреждения получили некоторые объекты в Белгороде.
В частности, были зафиксированы разрушения в одном из жилых домов. Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32.
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