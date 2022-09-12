В МЧС сообщили о ликвидации лесных пожаров в Рязанской и Ивановской областях

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Все лесные пожары на территории Рязанской и Ивановской областей потушены, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС России.

"В Рязанской и Ивановской областях все пожары ликвидированы", – рассказал представитель ведомства.

В МЧС добавили, что всего по России площадь лесных пожаров в сравнении с прошлой неделей уменьшилась в шесть раз.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории региона отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров.

Режим ЧС в Рязанской области был объявлен 22 августа. На тот момент площадь пожаров составляла 8–9 тысяч гектаров. Такое решение приняли для дополнительных мер по защите жителей и территорий.