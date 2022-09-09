Режим ЧС из-за пожаров отменили в Рязанской области

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров, отменили на территории Рязанской области. Об этом в своем телеграм-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков.

Он пояснил, что в настоящее время пожар ликвидирован, а спасатели ведут борьбу с задымлениями.

Вместе с тем режим ЧС решили не отменять в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах для оперативного устранения последствий возгорания, "окарауливания и эффективного использования сил и средств".

Режим ЧС ввели в Рязанской области 22 августа. На тот момент площадь пожаров составляла 8–9 тысяч гектаров. Такое решение приняли для дополнительных мер по защите жителей и территорий.

Малков сообщил о полной локализации пожара в регионе 6 сентября. При этом тлеющие очаги еще давали дым. На следующий день министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил о полной ликвидации пожаров в Рязанской области.

