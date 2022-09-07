Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидировали

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях полностью ликвидированы, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие данные ему представил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Ранее Козлов сообщил, что на ускорение распространения лесных пожаров в Рязанской области минувшим летом оказали влияние неубранные остатки сгоревших в 2010 году деревьев.

По его словам, брошенный лес стал "подложкой" для огня, который пришел туда в этом году. Козлов также связал с поджогами ухудшение ситуации с природными пожарами в ЦФО.

По данным Россельхоза, в конце августа в России бушевали 104 лесных пожара в 18 регионах страны. Отмечалось, что общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в республиках Коми, Марий Эл и Якутии.