Глава Минприроды сообщил о влиянии пожаров 2010 года на текущую ситуацию

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На ускорение распространения лесных пожаров в Рязанской области нынешним летом оказали влияние неубранные остатки сгоревших в 2010 году деревьев, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Пожар в Рязани, скажем так, ощутил последствия 2010-го года. Сгоревший тогда лес остался брошенным, не был убран и стал "подложкой" для огня, который пришел туда в этом году – на высохших поленьях он хорошо разгорелся", – сообщил он РИА Новости.

Глава министерства также связал с поджогами ухудшение ситуации с природными пожарами в ЦФО.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области почти полностью ликвидировано открытое горение в очагах лесных пожаров. По словам врио губернатора региона Павла Малкова, задымление сохраняется от низового пожара и метода отжига, который применяется для борьбы с огнем.

До этого сообщалось, что, по данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Отмечалось, что общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

