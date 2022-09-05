Власти Рязанской области заявили об отсутствии открытого горения на лесных пожарах

14:36
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
В Рязанской области почти полностью ликвидировано открытое горение в очагах лесных пожаров, заявил врио губернатора региона Павел Малков. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, задымление сохраняется от низового пожара и метода отжига, который применяется для борьбы с огнем.
"Открытого пламени нет, но дым сохраняется, дым достаточно плотный, где горит трава, кустарник, в основном низовой пожар, который уже не дает пламени, но дает большое количество дыма", – сказал Малков.
Ранее Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них. Президент отметил, что борьбу с пожарами осложняет жаркая погода.
31 августа вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что пожары в Рязанской области в целом локализованы.
Крупный лесной пожар разгорелся на севере Казахстана
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: