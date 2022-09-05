Власти Рязанской области заявили об отсутствии открытого горения на лесных пожарах

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Рязанской области почти полностью ликвидировано открытое горение в очагах лесных пожаров, заявил врио губернатора региона Павел Малков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, задымление сохраняется от низового пожара и метода отжига, который применяется для борьбы с огнем.

"Открытого пламени нет, но дым сохраняется, дым достаточно плотный, где горит трава, кустарник, в основном низовой пожар, который уже не дает пламени, но дает большое количество дыма", – сказал Малков.

Ранее Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них. Президент отметил, что борьбу с пожарами осложняет жаркая погода.

31 августа вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что пожары в Рязанской области в целом локализованы.

