В РФ повышается эффективность борьбы с лесными пожарами – Песков

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В России эффективность борьбы с природными пожарами растет, в этом году их стало значительно меньше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на просветительском марафоне Российского общества "Знание".

"Эффективность борьбы с этими пожарами, с этим явлением природы повышается. Принимаются меры необходимые", – приводит слова Пескова RT.

Ранее Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

Президент заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами.

