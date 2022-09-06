Минприроды РФ рассмотрит вопрос усиления лесопожарных группировок в ЦФО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Минприроды обсудит с другими ведомствами вопрос усиления лесопожарных группировок в регионах Центральной России после пожаров вокруг Москвы, заявил глава министерства Александр Козлов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что минувшим летом под влиянием погодных факторов крупные природные пожары возникли в Нижегородской, Рязанской и Ивановской областях.

"Какие выводы будут сделаны по этому поводу. Первое: мы вместе с коллегами рассмотрим вопрос возможности усиления группировки на будущие периоды времени", – пояснил Козлов.

По его словам, также Минприроды проработает вопрос усиления эффективности межведомственной координации при тушении лесных пожаров.

По данным Россельхоза, в конце августа в России бушевали 104 лесных пожара в 18 регионах страны. Отмечалось, что общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в республиках Коми, Марий Эл и Якутии.

