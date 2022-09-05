В Greenpeace предупредили об угрозе торфяных пожаров в России до зимы

Фото: 62.mchs.gov.ru

Природные пожары в РФ не будут потушены до зимнего сезона. Они продолжат дымить из-под снега, сообщил глава противопожарного проекта отделения Greenpeace в России Григорий Куксин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, несмотря на приход осени, до сих пор фиксируются природные возгорания под Рязанью, включая территорию Окского заповедника, под Владимиром, а также в Подмосковье, Иванове и Нижегородской области.

"Эти торфяные пожары, скорее всего, не будут потушены в этом сезоне. Скорее всего, они уйдут в зиму и продолжат даже из-под снега дымить. Это результат аномального лета, аномального августа, в условиях которого люди устроили множество пожаров. Поэтому, боюсь, что разбираться с ними нам придется еще в течение зимы", – отметил Куксин.

При этом эксперт назвал данные министерства чрезвычайных ситуаций об уменьшении количества очагов природных пожаров в стране не совсем верными.

"Ситуация точно не меняется в лучшую сторону. К сожалению, точной статистики ни одно ведомство сейчас не ведет по всем ландшафтным пожарам", – уверен Куксин.

Он подчеркнул, что субъекты РФ нередко специально или не специально искажают такие сведения. Эксперт посоветовал не опираться на данные МЧС как на точные.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области почти полностью ликвидировано открытое горение в очагах лесных пожаров. По словам врио губернатора региона Павла Малкова, задымление сохраняется от низового пожара и метода отжига, который применяется для борьбы с огнем.

До этого сообщалось, что, по данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Отмечалось, что общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

