В Рязанской области лесные пожары за сутки прошли 500 га площади

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась на 500 гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Площадь, пройденная огнем, за сутки выросла на 500 гектаров и составляет почти 25,5 тысячи гектаров", – заявил собеседник.

По его словам, в настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Всего в области действуют шесть очагов лесных пожаров, три из которых локализованы.

31 августа вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что пожары в Рязанской области в целом локализованы. По его словам, на неделе в регионе была достаточно сложная ситуация. Он добавил, что один из очагов вновь загорелся из-за сильного ветра, однако он полностью контролируется.