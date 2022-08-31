Путин заявил о позитивных изменениях в ситуации с пожарами в РФ

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Изменения в ситуации с природными пожарами в российских регионах носят позитивный характер, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

"Ситуация в некоторых местах меняется в целом в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания", – приводит ТАСС его слова.

Ранее российский лидер поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

Президент заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами.

