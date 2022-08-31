В МЧС сообщили, что ветер может изменить вектор распространения пожаров под Рязанью

13:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Сильный ветер, который ожидается в Рязанской области, может изменить вектор распространения лесных пожаров в регионе, заявил замначальника ГУ пожарной охраны МЧС РФ Олег Гребенюк. Об этом сообщает ТАСС.
"Ветровая нагрузка на сегодня обещает быть достаточно высокой, до 15 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Возможно изменение направления ветра, что в свою очередь может привести к изменению вектора распространения пламени", – сказал Гребенюк.
Он подчеркнул, что специалисты предпринимают все возможные усилия для защиты населенных пунктов, включая те, которые расположены вне зоны угрозы.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе остается непотушенным один очаг природных пожаров. По его словам, на месте возгорания работали 120 человек и более 20 единиц техники.
До этого сообщалось, что под Рязанью впервые с 26 августа не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ из-за природных пожаров. По данным Роспотребнадзора, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам по исследуемым показателям.
В Рязанской области заявили об улучшении обстановки с пожарами
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