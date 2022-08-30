В Рязанской области непотушенным остается один очаг лесных пожаров – власти

Фото: ТАСС/Авиалесоохрана РФ

К настоящему моменту непотушенным остается всего один очаг природных пожаров в Рязанской области, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков. Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящий момент остался один непотушенный очаг лесных пожаров. Сейчас там работают более 120 человек и свыше 20 единиц техники", – сказал он.

Накануне в МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожарами в Рязанской области. При этом в министерстве отметили, что площадь пожаров в регионе увеличивается в связи с плановым отжигом для профилактики потенциального распространения огня по восточному фронту пожара.

Представители ведомства проложили свыше 140 километров минерализованных полос.

Из-за пожаров в Рязанской области жители Москвы на протяжении нескольких дней фиксировали запах гари и смог в разных районах города. По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, дым от лесных пожаров в столице рассеется в ближайшие два-три дня.