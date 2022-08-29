В Рослесхозе назвали сроки рассеивания смога от пожаров в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В ближайшие два-три дня в Москве рассеется дым от лесных пожаров в Рязанской области. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников в эфире телеканала Россия 24.

Он напомнил, что пожар в регионе локализован. По его словам, Рослесхоз уже снимает группировки, так как не видит в них необходимости.

Он добавил, что подсчитать площадь поражения пожарами можно будет лишь весной.

"Подавляющее большинство лесных пожаров – это беглые низовые пожары, когда горит подстилка, а деревья не страдают. Но чтобы сделать точный вывод, погиб лес или не погиб, мы должны его обследовать. Обследование весенних пожаров проводится осенью, а осенних, соответственно, весной", – пояснил эксперт.

Советников добавил, что обычно доля погибшего в результате пожаров леса не превышает 10%.

Ранее сообщалось, что смог и запах гари вернулись в ряд районов Москвы. Запах гари ощущался в Северо-Западном, Северо-Восточном, Северном, Восточном административных округах. При этом едва ощутимый запах фиксировали в некоторых центральных районах города, а в Пресненском районе гарь ощущается сильнее.

В МЧС позднее сообщили о нормализации ситуации с природными пожарами в Рязанской области. Там также сообщили о снятии угрозы перехода огня на населенные пункты области. По данным министерства, площадь пожаров в регионе увеличивается в связи с плановым отжигом для профилактики потенциального распространения огня по восточному фронту пожара.

