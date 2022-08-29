В МЧС заявили о нормализации ситуации с природными пожарами в Рязанской области

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Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области стабилизировалась, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Там также заявили о снятии угрозы перехода огня на населенные пункты области.

По данным министерства, площадь пожаров в регионе увеличивается в связи с плановым отжигом для профилактики потенциального распространения огня по восточному фронту пожара.

Уточняется, что представители ведомства проложили свыше 140 километров минерализованных полос.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области за прошедшие выходные увеличилась на 550 гектаров, достигнув 20,12 тысячи гектаров.

До этого Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

