На 2 тыс гектаров увеличилась площадь лесных пожаров в Рязанской области

Фото: 62.mchs.gov.ru

Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась на 2 000 гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Таким образом, общая площадь пожаров составляет свыше 22 000 гектаров. По словам источника, угрозы населенным пунктам нет.

В населенных пунктах региона впервые за несколько дней не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Накануне в МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожарами в Рязанской области. При этом в министерстве отметили, что площадь пожаров в регионе увеличивается в связи с плановым отжигом для профилактики потенциального распространения огня по восточному фронту пожара. Представители ведомства проложили свыше 140 километров минерализованных полос.

Из-за пожаров в Рязанской области жители Москвы на протяжении нескольких дней фиксировали запах гари и смог в разных районах города. Ранее глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что дым от лесных пожаров в столице рассеется в ближайшие два-три дня. Рослесхоз уже снимает группировки, так как не видит в них необходимости.

