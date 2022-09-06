Глава Рязанской области сообщил о полной локализации лесного пожара

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Пожар в Рязанской области полностью локализован. Об этом в своем телеграм-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков.

По его словам, в настоящее время ведется работа по окончательному тушению тлеющих очагов. Он добавил, что именно они еще дают дым.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась на 500 гектаров. В результате площадь возгорания составила 25,5 тысячи гектаров.

До этого вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что пожары в Рязанской области в целом локализованы. Он отметил, что весь периметр пожара окружен защитной полосой. 31 августа из региона начали выводить людей и технику, так как они уже не нужны в таком количестве.

