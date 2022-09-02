В Рязанской области продолжаются работы по ликвидации последнего очага лесных пожаров

16:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Специальные службы продолжают работы по ликвидации последнего очага природных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
При этом в кабмине отметили, что лесной пожар на территории Нижегородской области к настоящему моменту полностью ликвидирован. В связи с этим власти региона отметили режим чрезвычайной ситуации.
"Все дополнительные люди и техника, привлеченные из других регионов, уже выведены. Нижегородская группировка остается на месте для патрулирования территории", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась на 500 гектаров и теперь составляет почти 25,5 тысячи гектаров. При этом, по данным экстренных служб, в настоящее время угрозы населенным пунктам нет.
Новости последнего часа: в Нижегородской области потушили лесной пожар
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