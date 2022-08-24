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Происшествия

12:35

Путин заявил о распространении пожаров в Рязанской области на два заповедника

властьпроисшествияпожар

Фото: МЧС РФ

Лесные пожары в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по борьбе с лесными пожарами в регионах страны.

"В Рязанской области горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте Федерации", – подчеркнул президент.

Российский лидер отметил необходимость налаживания совместной работы по предотвращению и ликвидации пожаров на региональном и федеральном уровнях.

Накануне в МЧС РФ сообщили, что площадь активного горения в Рязанской области составляет 183 гектара. При этом тушение пожаров осложняет жаркая погода.

Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники. В ликвидации огня задействованы 17 воздушных судов. Из-за пожаров в регионе ввели режим ЧС.

Ситуация с пожарами под Рязанью осложнилась сухой и ветреной погодой

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