Депутат Бурматов рассказал о тяжелой экологической ситуации в некоторых городах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На экологическую обстановку в городах влияют в первую очередь промышленные предприятия, заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он рассказал о своем родном городе Челябинске и отметил, что город страдает из-за качества воздуха.
"Естественно, в первую очередь от предприятий-загрязнителей, потому что это промышленный центр. Для того чтобы просто узнать людям, чем они дышат, им приходится обращаться сегодня в федеральный Росприроднадзор. Меня сейчас поймут красноярцы, меня хорошо поймут жители Нижнего Тагила, еще десятка городов нашей родины, Липецка, Магнитогорска и других промышленных центров", – прокомментировал Бурматов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Он подчеркнул, что города страдают от "черного неба" и плохих метеоусловий, из-за которых не советуют открывать форточки, появляться на улице. Кроме того, жить в местах с плохой экологической обстановкой невозможно людям с астмой или любыми другими легочными заболеваниями. Депутат утверждает, что местные власти не помогают с подобной проблемой.
"Все, что мы принимали на протяжении последних нескольких лет, просто берется и перечеркивается, и говорят: нам это не надо", – сообщил он.
Депутат рассказал и о состоянии воды. По его словам, в питьевых источниках специалисты обнаружили пятикратное превышение фенола. Региональные СМИ, считает Бурматов, должным образом не освещают подобные проблемы.
Ранее сообщалось, что в Рязанской и Ивановской областях полностью ликвидировали лесные пожары. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов поделился, что на распространение пожара оказали влияние неубранные остатки сгоревших в 2010 году деревьев.
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