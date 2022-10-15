Число пострадавших при пожаре в ТиНАО увеличилось до двух

Фото: телеграм-канал "Москва 24’"

Число пострадавших в результате пожара на улице Адмирала Корнилова в ТиНАО увеличилось до двух, сообщает РИА Новости.

Огонь локализовали, а затем потушили на общей площади около 50 квадратных метров. Обоих пострадавших передали прибывшей бригаде скорой помощи.

ЧП произошло в одноэтажном здании автосервиса на улице Адмирала Корнилова, доме 60. Огонь перекинулся на припаркованный рядом бензовоз.

Ранее сообщалось, что движение временно перекрыли на улице Адмирала Корнилова в связи с пожаром. Водителей попросили выбирать пути объезда в связи с ограничением движения.

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