10:32Происшествия
Число пострадавших при пожаре в ТиНАО увеличилось до двух
Фото: телеграм-канал "Москва 24’"
Число пострадавших в результате пожара на улице Адмирала Корнилова в ТиНАО увеличилось до двух, сообщает РИА Новости.
Огонь локализовали, а затем потушили на общей площади около 50 квадратных метров. Обоих пострадавших передали прибывшей бригаде скорой помощи.
ЧП произошло в одноэтажном здании автосервиса на улице Адмирала Корнилова, доме 60. Огонь перекинулся на припаркованный рядом бензовоз.
Ранее сообщалось, что движение временно перекрыли на улице Адмирала Корнилова в связи с пожаром. Водителей попросили выбирать пути объезда в связи с ограничением движения.
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