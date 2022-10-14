Пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге локализован

Фото: МЧС России

В Екатеринбурге локализовали пожар на местном складе с пластиком. Об этом сообщает РИА Новости.

"...пожар на складе в Екатеринбурге локализован. В условиях быстрого распространения огня и высокой горючей загруженности помещений пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания", – рассказали в ведомстве.

Распространение огня остановлено на площади в 4 800 квадратных метров.

По информации МЧС, спасатели также помогали эвакуировать имущество из зданий, на которые могло распространиться пламя.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия продолжается тушение пожара. В работе задействованы 221 человек и 38 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Ранее в прокуратуре Свердловской области сообщили, что при возгорании на складе с пластиком в Екатеринбурге пострадал один человек. Предварительно уточнялось, что он получил ожоги 3% площади тела.

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