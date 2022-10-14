Мужчина пострадал при пожаре на складе в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал SHOT

Один человек получил травмы при возгорании на складе с пластиком в Екатеринбурге. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Свердловской области.

"По предварительным данным, пострадал мужчина – арендодатель помещений. У него, предварительно, зафиксированы ожоги 3% площади тела. Данная информация будет уточняться", – поделились в прокуратуре.

Пострадавшего доставили в медучреждение, чтобы установить более точный диагноз и оказать помощь. Причину возникновения возгорания найдут в рамках пожаро-технической экспертизы. Кроме того, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с травмированием арендодателя помещений.

Ранее сообщалось, что огонь на складе охватил территорию в 4 тысячи квадратных метров. Тушение пожара, заявили в МЧС, осложнено загруженностью помещения пластиковой продукцией.

На объекте наблюдалось сильное задымление. К тушению пламени привлекли порядка 90 человек и 24 единицы техники.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!