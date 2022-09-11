Лесной пожар вспыхнул в турецкой Анталье – СМИ

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В турецком курортном городе Анталья вблизи домов вспыхнул лесной пожар. Об этом сообщает турецкая газета Dunya.

Отмечается, что возгорание произошло в районе Ортакей. Огонь распространяется недалеко от домов и теплиц. В настоящее время пламя с воздуха и земли пытаются ликвидировать группы регионального управления лесного хозяйства Антальи.

Ранее в Костанайской области Казахстана в результате лесного пожара погиб один человек. Тело было обнаружено при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай.

