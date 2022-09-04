Один человек погиб в результате лесных пожаров в Казахстане

07:58
Фото: телеграм-канал "NUR.KZ – Новости Казахстана"
В результате лесного пожара в Костанайской области Казахстана погиб один человек. Об этом сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.
По его словам, тело было обнаружено при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай.
"Сегодня с утра мы <...> выявили факт гибели человека – это инвалид 1936 года рождения", – приводит слова Ильина РИА Новости.
Он добавил, что в тушении пожаров задействовано 600 человек, 91 единица техники, включая три вертолета и пять пожарных поездов.
Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Костанайской области пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Люди получили травмы и ожоги легкой и средней степени тяжести.
Пожары повлияли на график движения поездов. На двух перегонах участка Тобол – Кушмурун огонь подошел к железнодорожному полотну с обеих сторон.
По последним данным, площадь природных пожаров в Казахстане превысила 9,4 тысячи гектаров. Огонь повредил больше 100 строений.
Крупный лесной пожар разгорелся на севере Казахстана
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