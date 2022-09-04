Десять человек получили ожоги и травмы из-за лесных пожаров на севере Казахстана

Десять человек, в том числе один ребенок, пострадали из-за лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Уточняется, что люди получили травмы и ожоги легкой и средней степени тяжести. Среди раненых: шесть местных жителей, один работник лесхоза, один сотрудник мэрии и три сотрудника МЧС.

"Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

Пожары повлияли на график движения поездов. По данным пресс-службы компании "Казахстанские железные дороги", на двух перегонах участка Тобол – Кушмурун огонь подошел к железнодорожному полотну с обеих сторон.

По последним данным, площадь природных пожаров в Казахстане превысила 9,4 тысячи гектаров. Огонь повредил больше 100 строений.

Ранее сообщалось, что в селе Варна Челябинской области ландшафтный пожар повредил жилые дома и хозяйственные постройки.

