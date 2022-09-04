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Поезда задерживаются на севере Казахстана из-за природных пожаров

происшествиятранспортза рубежом

Фото: пресс-служба АО "НК "КТЖ"/railways.kz

Лесные пожары, бушующие в Костанайской области на севере Казахстана, повлияли на график движения поездов. Об этом говорится в сообщении на сайте компании "Казахстанские железные дороги".

"По состоянию на 01:00 4 сентября задержаны 11 грузовых и шесть пассажирских поездов", – говорится в сообщении.

Позднее в компании уточнили, что на двух перегонах участка Тобол – Кушмурун огонь с обеих сторон подошел к железнодорожному полотну.

"Из четырех поездов, находящихся в пути рядом с данным участком, два поезда перенаправлены через Кокшетау <...> и два будут находиться на станции Кушмурун", – добавили в компании.

Там также уточнили, что для ликвидации лесных пожаров в Костанайской области привлечено 250 железнодорожников. Работают пять пожарных поездов.

Площадь лесных пожаров в Казахстане превысила 9,4 тысячи гектаров. По данным пресс-службы МЧС республики, огонь повредил больше 100 строений. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в селе Варна Челябинской области ландшафтный пожар повредил жилые дома и хозяйственные постройки.

Крупный лесной пожар разгорелся на севере Казахстана

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