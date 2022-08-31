Четыре жилых дома повреждены при пожаре в селе Варна в Челябинской области

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Четыре жилых дома и хозяйственные постройки повреждены огнем от ландшафтного пожара в селе Варна Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел переход огня с ландшафтного пожара на жилые постройки", – сказали в МЧС.

По данным министерства, о пожаре стало известно в 13:25 по московскому времени. Позже пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что площадь, пройденная огнем лесных пожаров в Рязанской области, за последние сутки увеличилась до 24 тысяч гектаров. Таким образом, она выросла на 2 тысячи гектаров. Угрозы для инфраструктуры близлежащих населенных пунктов нет.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе остается непотушенным один очаг природных пожаров. По его словам, на месте возгорания работали 120 человек и более 20 единиц техники.

