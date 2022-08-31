Пожар произошел в складских помещениях в поселке Красногвардейское в Крыму

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Пожар произошел в складских помещениях на площади 800 квадратных метров в поселке Красногвардейское в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики.

"Площадь возгорания – 800 метров квадратных. Локализация пожара – в 06:58", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пожарные продолжают тушить возгорание, пострадавших нет. В ликвидации пожара участвуют 17 человек и шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на рынке в Волжском. Приехав на место происшествия, сотрудники МЧС РФ обнаружили возгорание кровли крытого здания торговой площадки. Сотрудников и покупателей срочно эвакуировали.

По данным МЧС, причиной возникновения возгорания могло стать нарушение пожарной безопасности во время сварки. Такое заявление сделал начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин.

