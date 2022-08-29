Пожар произошел в научном центре хирургии в Москве

Фото: ГУ МЧС России по г. Москве

Пожар произошел в одной из палат на 11 этаже в корпусе хирургии в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Собеседник агентства добавил, что объявлено о локализации пожара на площади 50 квадратных метров. Он подчеркнул, что 30 человек спасены, десять – эвакуированы.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в многоэтажке на Варшавском шоссе. Возгорание произошло в квартире дома 114, корпус 3. В общей сложности выгорело около 13 квадратных метров на 3-м и 4-м этажах.