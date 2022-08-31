В кабмине заявили, что пожары в Рязанской области локализованы

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, угрозы населенным пунктам в Рязанской области больше нет. Люди возвращаются в свои дома из пункта временного размещения.

Из-за улучшения ситуации часть спасателей и техники начали выводить из Рязанской области. Ведь в таком количестве уже необходимости нет, отметил вице-премьер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.