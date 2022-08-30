Таганский суд выберет меру наказания для остальных участников элитного автопробега 30 августа. На 15 суток арестовали организатора и его брата. Некоторым осужденным теперь придется платить штрафы.

Чьи дела рассматривают и каким может быть приговор? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.