15 суток ареста получили предполагаемые организаторы несостоявшегося автопробега в Москве

15 суток ареста получили предполагаемые организаторы несостоявшегося автопробега "богатых и успешных" в Москве. Такое решение вынес Таганский суд в отношении предпринимателя Алексея Хитрова и бывшего мэра Архангельска Александра Донского.

Оба свою вину отрицали. Всего же по поводу этой акции составили 118 административных материалов. А элитные спорткары отправили на штрафстоянку. Как сообщали СМИ, автопробег должен был пройти по столичным улицам и закончиться в подмосковном спа-отеле увеселительной программой. Планировали, что будет свыше 200 участников.

На акцию продавали билеты. Стоимость доходила до 270 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.