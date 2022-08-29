Семь человек после элитного автопробега будут объясняться в суде. В Таганский суд поступили материалы об организации массового пребывания людей в общественном месте, что привело к нарушению порядка.

Ранее в Сеть выложили видео задержания сразу 14 человек в московском отеле Crown Plaza. Что происходит и почему к элитному ралли такое внимание? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.